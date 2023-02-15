В Нефтеюганске открыли «Парту Героя» в честь солдата, погибшего на Северном Кавказе 23 года назад

Фото: МБОУ "СОШ №5"(многопрофильная)-Территория успех

В Нефтеюганске открыли «Парту Героя» в честь солдата Дениса Финка, погибшего на Северном Кавказе 23 года назад. Молодой человек погиб во время боя с превосходящим по силам и численности противником. За проявленную отвагу он награждён Орденом Мужества посмертно.

В Нефтеюганске в местной школе №5 открыли в память о Денисе парту, чтобы напомнить ученикам школы о земляке – герое, совершившем доблестный поступок, проявивший личное мужество и готовность к самопожертвованию.

На церемонии, кроме учеников школы и педагогов, присутствовали представители ветеранских организаций, мэрии города, юнармейцы и волонтеры Победы.