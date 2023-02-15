Фото: Городской информационный центр

Жители Ханты-Мансийска почтили память воинов-интернационалистов. Информация об этом появилась в "Городском информационном центре".

- Торжественная церемония возложения цветов к монументу «Вечная память воинам Югры», приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, прошла сегодня в Ханты-Мансийске - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие представители Правительства Югры, Администрации и Думы Ханты-Мансийска, волонтёры Победы, юнармейцы и неравнодушные жители города. После минуты молчания, которая была объявлена о павших воинах, присутствующие возложили цветы к монументу.