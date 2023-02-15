Фото: единый официальный сайт государственных органов ХМАО - Югры

В Югре до конца 2023 года введут в строй 11 медицинских учреждений. Об этом стало известно во время заседания координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. Участники обсудили ход строительства и проектирования объектов здравоохранения в Кондинском, Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Сургутском районах.

- Модернизация врачебных амбулаторий, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц в Югре реализуется с опережением сроков строительства, - сообщил директор управления капитального строительства Югры Александр Касьянов.

Одним из важных объектов является центральная окружная больница на 1100 коек в Нижневартовске. Сейчас там работают 292 человека, завершается чистовая отделка здания, монтируются шкафы автоматизации для выполнения пуско-наладочных работ. Все работы на объекте идут по плану.

Кроме того, участники совещания оценили исполнение плана-графика по защите прав участников долевого строительства. Отмечено, что в едином реестре долгостроев остаются 12 проблемных объектов: семь - в Сургуте и пять в Нефтеюганске, по каждому случаю проводят индивидуальную работу.