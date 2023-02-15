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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:18

В Нижневартовске планируют расширить существующее кладбище и построить новое

Работы начнутся летом
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске летом планируют начать работы по расширению существующего кладбища. Этот вопрос поднял заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации Нижневартовска Станислав Чеботарев.

По его словам, сейчас ведется поиск подрядчика, а закончить строительство планируют в конце лета-начале осени 2023 года. Вместе с планом мероприятий по расширению уже существующего кладбища будет разработан проект на формирование нового кладбища «Северного».

Станислав Чеботарев добавил, что места расположения городских кладбищ определены Генеральным планом города после общественных обсуждений, а официальный документ утвержден решением Думы города.