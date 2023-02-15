В Югре 15 февраля 2023 года днем потеплеет до -3 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях -19, -24 °С, днем потеплеет до -10, -15 °С, в западных районах -3, -8 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем -10, -12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.