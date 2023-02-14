В Югре 14 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 14 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях до -18, -23 °С. Днем будет немного теплее -10, -15 °С, а в западных районах воздух прогреется до -4, -9 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем потеплеет всего до -11, -13 °С.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.