Прокуратура заставила чиновников заплатить аэропорту Сургута больше 24 миллионов

Фото: airport-surgut.ru

После вмешательства Уральской транспортной прокуратуры аэропорту Сургута выплачена субсидия.

Сургутская транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация Березовского района не выполнила свои обязательства по выплате субсидий АО «Аэропорт Сургут». Размер задолженности превысил 24,6 млн рублей.

- В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района. По результатам его рассмотрения задолженность перед воздушной гаванью полностью погашена - сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.