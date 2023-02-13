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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:19

Прокуратура заставила чиновников заплатить аэропорту Сургута больше 24 миллионов

Аэропорт Сургута был вынужден обращаться в суд для взыскания субсидии
Виктория Терина
Фото: airport-surgut.ru

Фото: airport-surgut.ru

После вмешательства Уральской транспортной прокуратуры аэропорту Сургута выплачена субсидия.

Сургутская транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация Березовского района не выполнила свои обязательства по выплате субсидий АО «Аэропорт Сургут». Размер задолженности превысил 24,6 млн рублей.

- В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района. По результатам его рассмотрения задолженность перед воздушной гаванью полностью погашена - сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.