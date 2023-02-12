По западной половине Югры 12 февраля потеплеет до -1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 12 февраля будет переменная облачность. Местами небольшой снег, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -9, -14 °С, по восточной половине будет -15, -20 °С, местами до -25 °С, днем потеплеет до -9, -14 °С, местами по западной половине до -1, -6 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -9, -11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.