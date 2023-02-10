Прокуратура Югорска через суд обязала чиновников оборудовать дороги тротуарами Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югорска через суд обязала чиновников оборудовать дороги тротуарами.

Администрация длительное время не занималась оборудованием 10 участков автомобильных дорог тротуарами. Ранее прокуратура города вносила представление об устранении нарушений, но органы местного самоуправления продолжали бездействовать.

Указанные обстоятельства нарушают права граждан на безопасное движение по дорогам Югорска. Поэтому прокурор обратился в суд с иском. И решением районного суда исковые требования прокурора полностью удовлетворены.

Администрация не согласилась с судебным решением и обжаловала его. Но Судебной коллегией суда округа решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.