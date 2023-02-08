Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 6:57

Житель Пыть-Яха предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

Расследование уголовного дела завершено
Виктория Терина
Житель Пыть-Яха предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

Житель Пыть-Яха предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершили расследование уголовного дела против 56-летнего жителя Нефтеюганска, который пытался дать взятку полицейскому.

Как рассказали в ведомстве, в декабре 2022 года мужчина, находясь в салоне автомобиля ДПС из-за разбирательства за нарушение правил дорожного движения, решил избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования и попытался дать полицейскому 25 тысяч рублей в качестве взятки.

Сотрудник полиции сообщил об этом в дежурную часть. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд.