Житель Пыть-Яха предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершили расследование уголовного дела против 56-летнего жителя Нефтеюганска, который пытался дать взятку полицейскому.

Как рассказали в ведомстве, в декабре 2022 года мужчина, находясь в салоне автомобиля ДПС из-за разбирательства за нарушение правил дорожного движения, решил избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования и попытался дать полицейскому 25 тысяч рублей в качестве взятки.

Сотрудник полиции сообщил об этом в дежурную часть. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд.