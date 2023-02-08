В Югре водитель иномарки спровоцировал аварию с двумя пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Так, в Октябрьском районе произошло столкновение трех автомобилей. Авария произошла на 110 км автодороги "Нягань-Унъюган" в Октябрьском районе.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

По информации УГИБДД России 61-летний мужчина, управляя транспортным средством "Урал", выехал с прилегающей территории налево, чем нарушил ПДД и не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем "Hyundai, который от удара отбросило на автомобиль "Skoda". В результате аварии водитель и пассажир "Hyundai" получили травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 15 водителей с признаками опьянения, в том числе 2 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 55 водителей и 55 наказаны за нарушение правил перевозки детей.