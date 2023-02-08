В Нижневартовске продолжается строительство детского сада на 320 мест

Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска

В 21 микрорайоне Нижневартовска продолжается строительство детского сада на 320 мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Подрядчик уже начал возведение первого этажа. Детский сад возводится в рамках нацпроекта «Образование».

- Сейчас работают около 40 человек. Дополнительно привлекли монолитчиков и каменщиков. Ведется монтаж опалубки для плиты-перекрытия и каркаса колон первого этажа. Также идут работы по утеплению (гидроизоляция) стен здания - рассказал производитель работ ООО «УралКомплексСтрой» Андрей Свинин.

Примерно через месяц специалисты планируют приступить к возведению сетей.