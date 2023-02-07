В Сургуте водитель без прав устроил аварию и уехал

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы. Эта авария произошла на одном из центральных перекрестков города. Житель Сургута, лишенный водительских прав спровоцировал аварию.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла на регулируемом перекрёстке улиц Ленина-Профсоюзов в Сургуте. Там столкнулись две иномарки. 21-летний молодой человек, управляя автомобилем марки «Mercedes», проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Volkswagen». В результате аварии водитель Volkswagen, 50-летний мужчина, а также пассажир этого же автомобиля, 42-летний мужчина, получили травмы. Виновник аварии не только управлял транспортом без прав, но и в нарушение ПДД оставил место аварии.

Кроме того, за сутки сотрудники ГИБДД задержали 18 нетрезвых водителей, в том числе 1 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на встречку движения привлечено 87 водителей и 30 - за нарушение правил перевозки детей.