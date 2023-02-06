В школах Когалыма детей поили фальсифицированным молоком Фото: Юлия Кучеренко

Председатель СК России поручил проверить информацию о фальсифицированной молочной продукции в дошкольных учреждениях Когалыма. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

- В СМИ сообщается о выявлении уполномоченными органами в трех дошкольных учреждениях Когалыма фальсифицированной молочной продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и может привести к отравлению детей - говорится в информации ведомства.

Некачественный продукт выявил Роспотребнадзор по Югре. На этикетках было указано, что они изготовлены из натурального молока и пастеризованных сливок, а на самом деле в составе оказались жиры немолочного происхождения. В частности это продукты «В лучших традициях» от компании «Молочная инвестиционная компания», а также сливочных масел «Традиционное» от «Внуковского масло-жирового комбината» и «Крестьянское» от ООО «АУРА».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО - Югре Дмитрию Викторовичу Шерману провести проверку и представить доклад о ее результатах.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.