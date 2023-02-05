Помощник губернатор Югры Михаил Слинкин подал в отставку из-за обвинений в мошенничестве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помощник губернатор Югры Михаил Слинкин «с понедельника больше не работает помощником Натальи Владимировны Комаровой». Об этом чиновник написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, это «единственное верное решение сейчас, пока ведутся разбирательства».

- Не понимаю суть претензий в мой адрес, но иду на такой шаг, потому как не могу дискредитировать своего руководителя, уважением которого дорожу, - написал Слинкин, отметив, что все, что публикуется в телеграм-каналах – вбросы.

Будучи руководителем общественной организации «Олимпийский совет Югры», в 2020 году Слинкин и его организация получили от Фонда гражданских инициатив финансовую поддержку в период пандемии. Слинкин не исключил «факта нарушения финансовой дисциплины при составлении документов, их оформлении и составлении отчетов о полученных средствах». По его словам, все обстоятельства сейчас рассматривают следователи и полиция.