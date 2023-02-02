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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 17:30

Следственный комитет Югры проверяет информацию о нападении собак на женщину и школьника

Бездомные животные держат в страхе югорчан, а особенно детей
Виктория Терина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Югорске и Мегионе следователи проверяют опубликованную в Сети информацию о нападении собак.

- В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлена публикация о том, что в городе Югорске 8-летнего мальчика укусила чипированная собака, а когда родители ребенка обратились за медицинской помощью, врач сообщил, что данный случай является не единственным в городе - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Кроме этого случая, люди сообщают о нападении собаки на женщину в Мегионе. В результате нападения животного пострадавшую с рваными ранами ног доставили в больницу.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по ХМАО – Югре поручил провести процессуальную проверку по обоим случаям и следователи уже приступили к работе.