Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Жителя Нижневартовска наградили за спасение человека. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

- Сотрудники МЧС России по ХМАО – Югре сегодня вручили ведомственную медаль «За спасение на пожаре» Евгению Генералову. Он проявил себя при пожаре, который произошел 21 января в жилом доме на улице Вишневой - говорится в информации.

Субботним вечером Евгений занимался своими делами на участке, когда к нему обратился сосед. Он рассказал, что увидел, как горит кровля на соседнем частном доме. Евгений, вызвал пожарных и отправился на участок, где начался пожар. Открыв входную дверь, мужчина увидел, что дом заполнен густым черным дымом.

- Не взирая на прямую угрозу собственной жизни и здоровью, вартовчанин решил обследовать помещения дома. Увидев на уровне пола прослойку воздуха, Евгений ползком стал продвигаться по помещениям дома и обнаружил в коридоре лежащего без сознания мужчину, которого вытащил на улицу - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР МЧС России по ХМАО – Югре.

Мужчина очнулся на свежем воздухе и в шоковом состоянии собирался тушить пожар, но его остановил Евгений и помогал ему до прибытия скрой помощи.