В Югре произошло сразу три смертельные аварии: погибло шесть человек за вечер

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сегодня вечером в Югре произошло сразу несколько страшных смертельных аварий. Полицейские Нижневартовского района выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в вечернее время на 109 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В ГИБДД уточнили, что в Нижневартовском районе столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем МАН. Причины, обстоятельства ДТП, а также личность погибшего выясняется.

Вторая авария произошла в Нефтеюганском районе на загородной дороге. Это случилось на 724 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск». Также как и в первом случае причиной аварии стал выезд на встречку. По предварительным данным, водитель Лады допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН. В этой аварии погибли 4 человека. Полицейские выясняют причины ДТП и устанавливают личности погибших.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Еще одна авария случилась в Нягани. На перекрестке улиц Ленинградская и Уральская столкнулись автомобили Лада и Фольксваген. Погиб мужчина, находившийся в отечественном автомобиле. На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции.