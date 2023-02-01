Два проекта Сургутского района стали финалистами Всероссийского конкурса «Добрый огород»

Фото: администрация Сургутского района

Агроволонтёрские проекты Сургутского района стали финалистами Всероссийского конкурса. Об этом сообщает администрация района.

- Два проекта Сургутского района вошли в число лучших конкурса социальных агроволонтёрских проектов «Добрый огород» - говорится в сообщении.

Один из проектов планируют реализовать на территории сельского поселения Локосово. Активист поселения Анатолий Слинкин предложил помогать пожилым людям и многодетным семьям. Он совместно с другими волонтерами вырастят в гидропонной системе местного молодёжного центра цветочные клумбы, грядки с зеленью, помидорами и клубникой.

- Мы очень любим нашу агробиолабораторию и это - новое направление. Мы в прошлом году очень усердно работали и активно занимались. Получали первые плоды, остались довольны и посчитали, что нужно популяризировать добро - приносить практическую пользу и другим жителям Локосово. Так и появилась эта идея этого проекта, - рассказал автор идеи.

А вторую инициативу запустят в Высоком Мысу. Активисты местного молодежного центра решили начать подготовку к визитному мероприятию поселка – бардовскому фестивалю. По их задумке, команда агроволонтеров облагородит цветниками и декоративной зеленью берег Оби.

- Из 7 молодежных центров Сургутского района в четырех развивают агроволонтерство. Оно представляет собой не только занятия по выращиванию микрозелени, но и занятия по здоровому образу жизни, о здоровом питании в целом. Отрадно, что с введением такого направления в молодежных центрах появились ребята, которым это действительно интересно. Поэтому планируем завести в рамках конкурса «Доброволец 2.0» отдельную номинацию «Агроволонтеры», - рассказала главный специалист службы молодежной политики департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района Валентина Хомутовская.

Результаты Всероссийского конкурса объявил первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров. Он отметил, что в рамках третьего тура конкурса признаны лучшими всего двадцать агроволонтерских проектов, в числе которых проекты Ханты-Мансийского автономного округа.