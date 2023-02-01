Супружеская пара из югорской деревушки порыбачила на статью, поймав краснокнижную рыбу

Фото: ОМВД России по Березовскому району

В Берёзовском районе выявлен факт незаконной добычи «Сибирского осетра», сообщает ОМВД России по Березовскому району.

Как выяснили правоохранители, 21 января супружеская пара, 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино, решили порыбачить на 34 километре реки Северная Сосьва. С помощью капроновой сети, установленной ставным подледным способом, рыбаки незаконно выловили 1 особь «Сибирского осетра». Результат ихтиологической экспертизы показал, что эта рыба занесена в Красную книгу Российской Федерации. В итоге ущерб он незаконной рыбалки превысил 480 тысяч рублей.

Фото: ОМВД России по Березовскому району

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей - сообщили в ОМВД России по Березовскому району.