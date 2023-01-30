Для юных вартовчан открыли клуб «Экоквант»

Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко

В Нижневартовске на базе подросткового клуба «Прометей» по улице Маршала Жукова, 6-А открылся «Экоквант». Это яркое и познавательное пространство создано для экологического просвещения детей. Предполагаемый охват детей, которые посетят новый клуб, около 11 тысяч в год. Для юных вартовчан будет много всего интересного.

Клуб оснащен самым современным оборудованием для проведения мини-исследований, вторичной переработки бытовых отходов, проведения уроков и презентаций. Сейчас разрабатывается план мероприятий: встреч, лекций, мастер-классов, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

Вместе с Центром детского творчества запланировано проведение практических занятий по изучению важных экологических тем.

Напомним, мы писали ранее о том, что эко-парк «ЛесОк» Ханты-Мансийска стал победителем в окружном конкурсе инициативных проектов.