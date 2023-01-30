На должность заместителя губернатора назначали руководителя депсвязей Югры Елену Шумакову

Фото: Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Руководителя депсвязей Югры Елену Шумакову назначили на должность заместителя губернатора. О кадровых изменениях в персональном составе правительства автономного округа объявила губернатор Югры Наталья Комарова на еженедельном аппаратном совещании. Теперь Елена Шумакова будет курировать направления - культуры, физической культуры и спорта, образования и науки.

Как уточняют в правительстве региона, с 2015 года Елена Шумакова возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры и под ее руководством в регионе была сформирована экосистема поддержки гражданских инициатив, включающая грант губернатора Югры и поддержку инициативных проектов жителей, а таже выстроена система открытого государственного управления.

Исполнение обязанностей директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры возьмет на себя первый заместитель руководителя ведомства Мария Орлова.