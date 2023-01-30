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НовостиОбщество30 января 2023 5:11

В Ханты-Мансийске в 2023 году отремонтируют шесть участков дорог

Общая протяженность шести участков - 1,8 километра
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал

Фото: телеграм-канал

В Ханты-Мансийске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют шесть участков дорог. Об этом пишет телеграм-канале "Дороги Югры". Эти участки находятся на улицах Некрасова, Уральской, Обской, Краснопартизанской, а также два участка улицы Энгельса.

При выборе участков для ремонта ответственные за это службы уделяют особое внимание магистралям, которые ведут к социально значимым объектам. На этот раз дорожники отремонтируют подъездные пути к колледжу, школе №6, гостинице, в которой находится МФЦ.

Общая протяженность шести участков - 1,8 километра. Строительно-монтажные работы начнутся когда позволит погода, а именно при наступлении устойчивых положительных температур воздуха.

Напомним, мы писали ранее о том, что ы Нижневартовске 14 октября откроют две новые дороги, которые построены в Восточном районе города.