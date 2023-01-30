Погода в Югре 30 января 2023 года: ветер до 10 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 30 января 2023 года ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, местами по восточной половине -22, -27°С, днем потеплеет до -8, -13 °С, а по восточной половине будет немного холоднее -14, -19 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью небольшой снег, изморозь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Столбик термометра ночью покажет -13, -15 °С, а днем -10, -12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.