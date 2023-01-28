В Югре 28 января 2023 года ожидается небольшой снег

Погода в Югре на 28 января Фото: Вера Зенина

В субботу, 28 января, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах ожидается изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов, при прояснениях -13...-18, днем -4...-9 градусов.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью -8...-10 градусов, днем -7...-9.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: