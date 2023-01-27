Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута покидает свой пост

Фото: администрация Сургута

Алексей Усов покидает пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута. Об этом сообщили сегодня, 27 Января 2023 года, в администрации города.

- Алексей Усов принял решение уйти с должности заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. 27 января - последний рабочий день - говорится в сообщении администрации.

Алексей Васильевич Усов посвятил муниципальной службе 15 лет, он занимал руководящие должности в администрации Сургута и МКУ «Управление капитального строительства» с 2004 по 2018 годы, а также с июля 2021-го по настоящее время. За время Алексей Васильевич внёс значимы вклад в развитие градостроительной сферы города, а еще он имеет звание Заслуженного архитектора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Алексей Васильевич ушел с муниципальной службы, чтобы сосредоточиться на преподавательской деятельности.