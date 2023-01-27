В Югре 27 января 2023 года потеплеет до -1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 27 января 2023 года будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Днем также будет идти снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, по восточным районам до -13 °С, днем потеплеет до -1, -6 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3, -5 °С, днем -2, -4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.