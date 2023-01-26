В Сургуте из-за коммунальной аварии может ухудшиться качество воды

В Сургуте из-за коммунальной аварии может ухудшится качество воды Фото: Юлия Кучеренко

Аварийные службы Горводоканала в Сургуте работают на месте коммунальной аварии на улице Кукуевицкого.

- Вечером, 25 января, в связи с технологическим нарушением пострадала целостность на водоводе, проходящем вдоль улицы Григория Кукуевицкого в районе дома №6. Аварийные службы СГМУП «Горводоканал» оперативно приступили к локализации инцидента, выявлению поврежденного участка с последующим выводом его из работы без отключения потребителей. На данный момент это произведено, - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Восстановительные работы выполнят в кратчайшие возможные сроки, но это может занять несколько дней. Как отмечают представители служб, объемы водоснабжения жителей города при этом не пострадают, но возможны изменения гидравлических режимов и временное ухудшение качества холодной воды в квартале А и микрорайоне А.

Жителям рекомендуют обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы 45-65-44.