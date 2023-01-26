В Югре врачи провели сложную операцию на мозге, чтобы спасти зрение 65-летней пациентке

Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

Буквально чудо сотворили нейрохирурги и рентгенохирурги травматологической больницы в Сургуте. Они провели сложную операцию на головном мозге 65-летней югорчанке, чтобы спасти ей зрение. Об этом сообщает глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Внезапно стало двоиться в глазах - с этой жалобой женщина обошла нескольких специалистов и прошла массу обследований. Оказалось, что за симптомом скрывается не офтальмологическая, а серьёзная сосудистая проблема – соустье в головном мозге артерии и вены - из-за чего у женщины страдал зрительный нерв. Медики объяснили, что состояние женщины могло изменится в худшую сторону в любой момент. Она могла полностью утратить функции зрения, но в первую очередь могло произойти внутримозговое кровоизлияние.

По словам директора депздрава, сложность операции заключалась в том, что у пациентки было серьезное заболевание почек. Операция шла в течение двух дней подряд и в общей сложности 12 часов.

- На одном из этапов рентгенохирургам потребовался дополнительный доступ. Решив использовать лицевую вену, привлекли нейрохирургов. Они помогли выделить необходимый сосуд, а затем и восстановить его целостность после использования катетера. Метод при таких малоинвазивных вмешательствах довольно редкий, но в данных условиях полностью себя оправдал - рассказали в пресс-службе БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница".

Пациентку выписали домой с положительной динамикой спустя пять дней.