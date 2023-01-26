Молодежь Сургутского района начали развивать собственный бренд одежды «Душа глухаря»

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе начали развивать собственный логотип под названием «Душа глухаря». Логотип разместили на спортивных костюмах Совета молодежи при депутатах г.п. Барсово. Реализовать эту инициативу молодые люди мечтали долгие годы, но средств не хватало на то, чтобы довести идею до финала. И вот, наконец, им это удалось. Воплотить замысел им помогла субсидия от районной администрации в размере 400 тысяч рублей. Пока производство находиться в Нижнем Тагиле, но в будущем планируется открыть собственное производство.

- Совет молодежи г.п. Барсово давно разрабатывал свой логотип и им эти средства понадобились для того, чтобы доработать идею. То, что ребята представили в качестве результата, очень здорово, но не в форме дело. А дело в тех логотипах, которые будут приурочены к 100-летию Сургутского района. Они будут распространены для всех Советов молодежи. Их смогут использовать администрации городских и сельских поселений в своих молодежных мероприятиях. Будем прорабатывать эту тему дальше, потому что сегодня для нас очень важно иметь бренд Сургутского района, - рассказала начальник службы молодежной политики департамента образования Сургутского района Севинч Мамедова.

По словам авторов бренда, они хотели отличаться от своих коллег на форумах, поэтому решили отшить спортивные костюмы и украсить их красивыми нашивками. Название навеял символ Сургутского района - птица глухарь.

Пока коллекцию одежды с уникальным логотипом отшили для Совета молодёжи. В будущем молодые люди хотят развивать собственное производство изделий, например, через молодежный центр в Лямина, где открыта швейная мастерская и есть станок для печати по ткани. В следующему году возможно появление уникальных изделий с символом «Душа глухаря» на интернет-площадках маркетплейсов.