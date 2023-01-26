В Югре на 26 января 2023 года зарегистрировано 134 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 26 января 2023 года зарегистрировано 255 130 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 134 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 58, Нижневартовске - 1, Ханты-Мансийске - 8, Нефтеюганске - 8, Сургутском районе - 4, Урае - 16, Советском районе - 2, Нефтеюганском районе - 6, Мегионе - 1, Когалыме - 3, Югорске - 5, Кондинском районе - 1, Радужном - 5, Октябрьском районе - 1, Нижневартовском районе - 2, Пыть-Яхе - 6, Ханты-Мансийском районе - 4, Белоярском районе - 3.

На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 134 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 952 человек, всего прошли обследование 3 647 263.

За весь период от COVID - умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 36 человек, за весь период пандемии вылечились 251 560 жителей Югры.