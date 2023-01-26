Жуткая авария в ХМАО: в столкновении с большегрузом погибли водитель и два пассажира легковушки

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

На 20 километре автодороги «Северный обход г. Сургута» произошло жуткое ДТП с тремя погибшими. Об этом аварии сегодня утром сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. Судя по фото с месте аварии, от легковушки почти ничего не осталось.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

- Водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной «Шакман», не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением неустановленного водителя - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в результате аварии водитель и два пассажира автомобиля «Мерседес», личности которых сейчас выясняются, от полученных травм скончались на месте происшествия.

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.