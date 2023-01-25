За последние 10 лет на железнодорожных переездах в районе Нижневартовска в ДТП погибли 29 человек

Фото: Татьяна Коркина

За последние 10 лет на железнодорожных переездах, которые расположены рядом с Нижневартовской, произошло 88 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

В этих авариях погибли 29 человек, еще 98 участников ДТП получили различные травмы.

По данным официальной статистики, большинство этих аварий произошло из-за невнимательности водителей или грубого нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов.

Водителей Нижневартовска напоминают, что железнодорожный переезд - наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.