В Югре женщина-инвалид вынуждена проживать в холодном доме с плесенью и просить о помощи Бастрыкина

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Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО - Югре Дмитрию Викторовичу Шерману представить доклад и результаты проверки по факту возможного нарушения жилищных прав женщины-инвалида из ХМАО-Югры.

- Жительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщила, что является инвалидом-колясочником и в течение восьми лет вынуждена проживать во временно предоставленной ей органами местного самоуправления квартире - говорится в сообщении информационного центра СК России.

Отмечается, что в жилом помещении, где проживает инвалид на стенах и окнах образовалась плесень, а температурный режим ниже нормы, а также отсутствуют адаптированные условия для лиц с ограниченными возможностями. Женщина уже обращалась в компетентные органы, но результатов это не принесло.

В СУ СК России по ХМАО - Югре по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.