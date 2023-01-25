В Урае до конца 2023 года завершится строительство нового стационара

Фото: Официальный телеграм-канал департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

В Урае строится новый стационар. Во время рабочего визита в Урай губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящийся стационар с прачечной, который является приоритетным и важным для города объектом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

Строительство проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Подрядчик ООО «Регионспецстрой» должен завершить работы до конца 2023 года.

- По завершении строительства в новых корпусах планируется разместить все подразделения, которые расположены сейчас в старом корпусе, - терапевтическое и хирургическое отделения, операционные и реанимацию. В новом стационаре будет оказываться помощь в более комфортных условиях, как для жителей, так и для медицинского персонала. Также в новый корпус переедут аптека и другие вспомогательные подразделения, - рассказал главный врач Урайской городской клинической больницы Юрий Сподар.

На данный момент в здании стационара уже подведены наружные инженерные коммуникации. Рабочие занимаются закрытием теплового контура и кирпичной кладкой, а ещё монтируют окна, системы вентиляции и электроснабжения.