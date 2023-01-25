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НовостиПроисшествия25 января 2023 12:38

На 53 километре автодороги «Сургут-Лянтор» погиб водитель отечетсвенного авто

Он погиб еще до приезда скорой помощи
Виктория Терина
Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

На 53 километре автодороги «Сургут-Лянтор» произошла авария. По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не учел дорожные условия, а также скорость движения своего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «УРАЛом».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что в Мегионе водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с бетонной трубой.