На 53 километре автодороги «Сургут-Лянтор» погиб водитель отечетсвенного авто

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

На 53 километре автодороги «Сургут-Лянтор» произошла авария. По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не учел дорожные условия, а также скорость движения своего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «УРАЛом».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что в Мегионе водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с бетонной трубой.