Суд в Югре отправил в колонию бывшего полицейского за взятку и превышение должностных полномочий Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте бывшего оперуполномоченного транспортной полиции наказали за превышение должностных полномочий и получение взятки.

Следствие установило, что в феврале 2020 года правоохранитель задержал подозреваемого, который искал закладку с наркотиком, заказанную в Сети. Не дождавшись, когда заказчик самостоятельно найдет наркотик, полицейский отвез его к месту «закладки», отыскал ее и лично положил в карман задержанного. А в апреле 2020 года бывший полицейский получил взятку от другого задержанного, при котором также нашли наркотики. За денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей мужчина уменьшил объемы обнаруженного у задержанного наркотика, высыпав его часть на землю.

- Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступлений, собраны все необходимые доказательства, проведен ряд экспертиз, после чего материалы уголовного дела направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу - сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Суд приговорил бывшего полицейского к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему запретили занимать определенные должности сроком на 3 года, а еще он должен оплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Чтобы избежать подобных случаев в адрес руководства полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.