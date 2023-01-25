Авиакомпания Utair запустила 15 новых направлений из ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Авиакомпания «Utair» расширила географию полетов из ХМАО в январе 2023 года. Появилось семь маршрутов внутри страны и восемь за границу. Кроме того, выросло число рейсов по действующим направлениям.

- Этой зимой расширили летную программу из Ханты-Мансийского автономного округа на 20% и теперь летаем из городов Югры по 56 маршрутам. В расписании появились 15 новых рейсов - пишут в пресс-службе авиакомпании.

Теперь из Сургута можно улететь по следующим направлениям: Горно-Алтайск, Новокузнецк, Челябинск, а также за рубеж: Алматы, Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент, Фергану и Худжанд. Самолеты авиакомпании будут летать в Екатеринбург из Нижневартовска и Нягани. Еще доступны перелеты из из Ханты-Мансийска в Челябинск и из Когалыма в Пермь.