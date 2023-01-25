Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Сургутском районе выше окружного на 10% Фото: Юлия Кучеренко

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Сургутском районе выше окружного на 10%. Такую информацию передает Роспотребнадзора в Сургутском районе.

По данным ведомства, за неделю в Сургутском районе зарегистрирован 1 361 случай ОРВИ, в том числе 6 случаев гриппа. Недельная заболеваемость на 10 тысяч населения района составляет 111,83 случая, что больше порогового уровня на 56% и выше показателя заболеваемости в ХМАО на 10 %.

По всей территории Югры на минувшей неделе зарегистрировано 104,1 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 5%. Эпидемический порог превышен на 19%.

- В Сургутском районе за прошедшую неделю зарегистрировано 8 случаев COVID-19, всего заболевших COVID-19 с момента регистрации первого случая – 9962 человека. Очаги групповой заболеваемости в коллективах взрослых и детей не зарегистрированы, - рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.