В Югре 25 января 2023 года число заболевших коронавирусом выросло на 116 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на 25 января 2023 года зарегистрировано 254 996 случаев коронавируса, в том числе 116 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах за сутки.

Так, новые случаи заражения подтверждены в Сургуте - 70, Нижневартовске - 10, Ханты-Мансийске - 12, Нефтеюганске - 1, Нягани - 4, Сургутском районе - 1, Нефтеюганском районе - 1, Когалыме - 2, Кондинском районе - 2, Октябрьском районе - 1, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 6, Ханты-Мансийском районе - 2, Лангепасе - 1, Покачах - 2.

На момент выявления у 112 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 116 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 547 человек, всего прошли обследование 3 645 313.

За весь период от COVID - умерли 2 605 человек. За сутки выписались по выздоровлению 32 человека, за весь период пандемии вылечились 251 524 югорчанина.