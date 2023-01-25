В Нижневартовске задержали семейную пару наркосбытчиков

Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

Полиция Нижневартовска задержала семейную пару, подозреваемую в распространении наркотиков на территории города через закладки. Семейный подряд организовали 38-летний мужчина и 31-летняя женщина. В Нижневартовск они приехали из Иркутской области, в так называемую командировку.

Супруги уже имели проблемы с законом и сейчас нигде не работают, а единственным источником дохода для них был сбыт наркотиков. После задержания у них изъяли 27 свертков с порошкообразным веществом общей массой более 67 граммов. А в съемной квартире у молодых людей лежали еще 2 пакетика с остатками аналогичного наркотика, моток фольги, весы, упаковочный материал и другие материалы для фасовки закладок.

Возбуждено уголовное дело. Семейная пара находится под стражей.