В Сургуте две иномарки не поделили перекресток

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Так, на улице Быстринская в Сургуте, 27-летний водитель автомобиля «MERCEDES» выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «MERCEDES», под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 34-летняя пассажирка первого «MERCEDES» получили травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 4 водителя в состоянии опьянения, 8 - за отказ от прохождения освидетельствования и 4 за повторное управление транспортном с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 56 водителей и 47 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что проезд перекрестков, требует от

каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения ПДД.