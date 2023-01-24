Житель Нижневартовского района Сергей Костив погиб в ходе выполнения задач СВО

Фото: официальная страница правительства Югры в соцсети

В боях за освобождение ДНР погиб казак из Нижневартовского района. Об этом сообщили на официальной странице правительства региона.

Сергей Костив родился в Республике Коми, позже переехал в Югру, окончил Нижневартовский государственный педагогический институт по специальности «педагог по физической культуре и спорту». Более 15 лет работал в Новоаганской очно-заочной школе учителем физической культуры и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности. 58-летний житель поселка Новоаганск геройски погиб во время боевых действий в Донбассе.

- Сергей Семенович был человеком трудолюбивым, организованным, отзывчивым, доброжелательным. Всегда был душой трудового коллектива. С 2018 года руководил юнармейским отрядом, обучал допризывную молодежь начальным знаниям в области обороны и основам военной службы. Постоянно ходил с детьми в походы и на экскурсии, организовывал для них спортивные мероприятия и дни здоровья, – рассказывают о погибшем мужчине коллеги.

Стоит отметить, что для Сергея понятие «Донбасс» было не пустым словом. Он шел защищать исторические казачьи земли, шел на СВО примером для своих юных воспитанников. Односельчане вспоминают и музыкальный талант Сергея.

- Отлично пел, более десяти лет входил в состав народного самодеятельного ансамбля «Лучинушка» при Доме культуры «Геолог», участвовал в международных, окружных и региональных конкурсах. Был не раз награжден окружными грамотами и благодарностями - говорят о Сергее Семеновиче.

В зону СВО Сергей Костив отправился добровольцем в ноябре 2022 года. Служил сапером в 15-м казачьем отряде «БАРС» в составе 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии в числе сотен казаков Волжского, Оренбургского, Сибирского, Енисейского и Центрального войсковых казачьих обществ. В боевых действиях Сергей воевал в звании рядового и погиб на переднем крае в результате прямого попадания мины.

У мужчины остались супруга и дочь, которым правительство региона обещает оказать все меры поддержки.