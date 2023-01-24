В Югре на 24 января 2023 года зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на 24 января 2023 года зарегистрировано 254 880 случаев коронавируса, в том числе 55 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно в Сургуте - 2, Ханты-Мансийске - 19, Нефтеюганске - 7, Сургутском районе - 1, Урае - 8, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 7, Когалыме - 3, Кондинском районе - 1, Пыть-Яхе - 4, Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 55 случаях. За сутки на COVID обследованы - 196 человек, всего прошли обследование 3 643 756. За весь период от COVID - умерли 2 604 человека. За сутки выписались по выздоровлению 39 человек, за весь период пандемии вылечились 251 492 жителей Югры.