Две жуткие аварии на трассе в Нефтеюганском районе унесли жизни двух человек

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Две жуткие аварии произошли на трассе в Нефтеюганском районе. Как пояснили в ГИБДД, на 794 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», 66-летний водитель автомобиля «KIA» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «SKANIA», под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкого автомобиля погиб.

Еще одна авария произошла на 724 км этой же автодороги. Там столкнулись «Ford» и «КAМАЗ». Это произошло из-за того, что водитель легкового авто при завершении обгона не справился с управлением своего транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком. В результате автоаварии один мужчина погиб и трое получили травмы.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 3 водителя в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 за повторное управление транспортном с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 89 водителей и 53 - за нарушение правил перевозки детей.