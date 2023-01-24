В Сургутском районе больше 890 миллионов рублей потратили на развитие культуры

Фото: Официальный телеграм-канал главы Сургутского района

Больше 890 миллионов рублей направили на развитие культуры за последние пять лет в Сургутском районе. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- Это очень серьёзные средства. Только на укрепление материально-технической базы учреждений с 2018 года по 2022 год потратили 143,7 млн рублей. За эти годы в трех сельских домах культуры появились современное световое и звуковое оборудование, цифровые экраны, оборудовали Центр цифровых компетенций, цифровую библиотеку, полностью обновили мебель и технику в Угутской и Барсовской библиотеках, Барсовской детской школе искусств - отметил глава Сургутского района.

За последние пять лет в зрительных залах увеличилось число посадочных мест - на 408 единиц, приросли 3,5 тысячами квадратных метров современных учреждений культуры, а еще появились 3 новых и 20 отремонтированных объектов.