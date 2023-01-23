В Сургутском районе в «зеркальную дату» заключили брак 10 пар Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе в «зеркальную дату» 23.01.2023 года заключили брак 10 пар. Семь пар поставили подписи в записи акта о заключении брака, придя в администрацию Сургутского района, 1 пара поженилась на Солнечном и 2 пары - на Федоровке.

Несмотря на то, что понедельник – первый будний день трудовой недели - это не испугало супружеские пары. Церемонии бракосочетания прошли в торжественной обстановке.

- Почти все супружеские пары – молодые, вступающие в брак впервые. Всего в 2023 году будет 22 красивые даты для свадеб. В феврале - 20.02.2023 и 23.02.2023 г. Весной - 3 и 30 марта, 4 и 23 апреля, 5 и 23 мая. Летом - 6 и 23 июня, 7 и 23 июля, 8 и 23 августа. Осенью - 9 и 23 сентября, 10 и 23 октября, 11 и 23 ноября, - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.