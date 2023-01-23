В Югре 107 водителей наказаны за нарушение правил перевозки детей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре прошли очередные массовые проверки безопасности детских перевозок. Об этом рассказали в окружной Госавтоинспекции.

- В рамках окружной акции «Как ответственный водитель, пристегни меня, родитель» стражи порядка на дорогах округа проверили: не пренебрегают ли родители правилами перевозки детей, подвергая опасности их маленькие жизни - пишут в пресс-службе УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Во время проверки выяснилось, что не все водители позаботились о безопасности юных пассажиров. 107 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Мероприятия поддержали и представители общественности. Автовладельцам вручили памятки и буклеты с разъяснениями правил использования пассивных средств защиты в автомобилях.