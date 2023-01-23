За выходные 23 человека в Югре потеряли деньги из-за мошенников Фото: Татьяна Коркина

За выходные 23 человека в Югре обратились с заявлениями о мошенниках.

Как сообщили в полиции, жительнице Когалыма на днях позвонили якобы представители банка, которые сказали, что с ее счета мошенники пытаются похитить деньги и советовали, как можно быстрее прибегнуть к действиям – сообщить реквизиты банковских карт и спасти деньги. В итоге югорчанка на эмоциях продиктовала все необходимое и буквально через несколько минут получила сообщение о списании почти 750 тысяч рублей.

Другая 35-летняя жительница Мегиона отдала «продавцам» около 26 тысяч рублей за солярий, но так и не получила кабину для загара. Еще решилась на «сделку» и жительница Пыть-Яха. Женщина на сайте частных объявлений, желая купить щенков пароды «корги» перевела мнимому торговцу за несостоявшеюся сделку 40 тысяч рублей, но долгожданные питомцы так и не доехали до хозяйки.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.