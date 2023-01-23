В аварии на трассе в Нефтеюганском районе 3 человека получили травмы

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Одна из аварий произошла в Нефтеюганском районе на трассе. В результате столкновения автомобилей 3 человека получили травмы.

Как пояснили в окружной Госавтоинспекции, на 800 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 52-летний водитель автомобиля «DAIHATSU» не справился с управлением своего авто и

столкнулся со встречным транспортным средством «ВАЗ», под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 25-летний пассажир Лады получили травмы.

Кроме того, за выходные в ХМАО задержано 20 водителей в состоянии опьянения, 24 - за отказ от прохождения освидетельствования и 4 за повторное управление транспортном с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 59 водителей и 136 - за нарушение правил перевозки детей.